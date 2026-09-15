Tavşanlı'nın 'Kuyumcu' atı Bigadiç'te Başaltı kategorisinde birinci oldu - Son Dakika
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Tavşanlı'nın 'Kuyumcu' atı Bigadiç'te Başaltı kategorisinde birinci oldu

Tavşanlı\'nın \'Kuyumcu\' atı Bigadiç\'te Başaltı kategorisinde birinci oldu
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden İzzetcan Bilge'ye ait "Kuyumcu" isimli at, Başaltı kategorisinde birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Bilge, atın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek ilçeye ve memlekete bu gururu yaşattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini temsil eden "Kuyumcu" isimli at, Başaltı kategorisinde birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel Rahvan At Yarışları büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden katılan İzzetcan Bilge'ye ait "Kuyumcu" isimli at, Başaltı kategorisinde parkuru birinci sırada tamamladı. Zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan "Kuyumcu", elde ettiği bu dereceyle Türk bayrağını gönderde dalgalandırarak Tavşanlı'ya büyük bir gurur yaşattı.

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan at sahibi İzzetcan Bilge, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bigadiç Rahvan At Yarışlarında Başaltı kategorisinde Kuyumcu isimli atımız ile Al Bayrağımızı alarak 1. olduk. Atımızın yarışlara hazırlanmasında emeği geçen Gökhan Ayfer Bulut kardeşime ve üstün bir performans sergileyen jokeyim Onur Demir kardeşime çok teşekkür ediyorum. İlçemize ve memleketimize bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Tavşanlı, Bigadiç, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı'nın 'Kuyumcu' atı Bigadiç'te Başaltı kategorisinde birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'nın 'Kuyumcu' atı Bigadiç'te Başaltı kategorisinde birinci oldu - Son Dakika
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