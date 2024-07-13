Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Spor

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Portekiz'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porto şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Tayfun Taşdemir, yarı finale kadar namağlup ilerledi.

Tayfun Taşdemir, yarı final müsabakasında Güney Koreli rakibi Myung Woo Cho ile zorlu mücadelesinden mağlup ayrıldı. Bu sonuçla milli bilardocu Tayfun Taşdemir, kupayı üçüncülük ile tamamladı.