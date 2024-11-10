Tayfun Taşdemir Gümüş Madalya Kazandı

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul ayağında mücadele eden Tayfun Taşdemir, gümüş madalya aldı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'da gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde dünya rekortmeni Güney Koreli Jun Tae Kim'i 50-48 yenen Tayfun Taşdemir, finale yükseldi.
Milli bilardocu, final mücadelesinde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı. Müsabakayı 50-36'lık skorla kaybeden Tayfun Taşdemir, ikinci oldu.
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