Tayfur Bingöl: Konsantrasyonum Kocaelispor'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayfur Bingöl: Konsantrasyonum Kocaelispor'da

Tayfur Bingöl: Konsantrasyonum Kocaelispor\'da
08.07.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayfur Bingöl, transfer tekliflerine rağmen Kocaelispor'a olan bağlılığını vurguladı.

Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl transfer için çok arandığını belirterek, "Beni rahatsız etmeyin. Tek konsantrem Kocaelispor, başka takım düşünmüyorum. Futbolu zamanı geldiğinde Kocaelispor'da bırakmak istiyorum" dedi. Tayfur ayrıca sezona hızlı başlangıç yaparak iyi bir sezon geçirmek istediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Eğitim Merkezi Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor'da Tayfur Bingöl, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen sezon yeşil-siyahlı forma altında sezon başı ifade ettiği 15 gol hedefine yaklaşamayan deneyimli oyuncu, yeni sezon için aynı hedefi yineledi. Yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını belirten Tayfur, "Yeni sezona hayırlısıyla başladık. Yeni takım arkadaşlarımız geliyor, genç arkadaşlarımız var. Selçuk Hocamızın önderliğinde güzel bir sezon açılışıyla, başkanımızın, yönetimimizin ve sizlerin desteğiyle başladık. Tabii ki de her zaman arkamızda sizleri görmek de bizi çok mutlu ediyor. Geçen sene 15 gol sözü vermiştim. Onu 5 gol, belirli asistlerle ve de çok da gol kaçırarak maalesef tamamlayamadım. Hedefimi hala devam ettirmek istiyorum. Bu sene de aynı şekilde 15 gol. Lige takım arkadaşlarımla birlikte hızlı bir başlangıç yaparak hem Kocaelispor'u hem taraftarı coşturarak güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Şu an her şey gayet güzel" diye konuştu.

"Riva'da ilk defa kamp yapıyorum. Gayet güzel"

Kampı da değerlendiren Tayfur Bingöl, "Riva'da ilk defa kamp yapıyorum. Daha önce genelde Bolu ve yurt dışlarında yapıyorduk. Milli Takımımızın tesisleri gayet güzel. Bizleri de çok iyi karşıladılar. Zemin çok güzel, hava şartları çok güzel. Sıkılmadan, hem yorularak hem dinlenerek güzel bir kamp geçiriyoruz. Hazırlıklar sert ve güzel geçiyor. Olması gereken. Çünkü bir şehrin umudunu sırtımızda taşıyoruz. O formayı giymek öyle kolay değil. Hakkını vermeye çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Tek konsantrem Kocaelispor, başka takım düşünmüyorum"

Transfer tekliflerinin devam ettiğini açıklayan 33 yaşındaki futbolcu, "Telefon numaram bir sürü kişide var, arıyorlar. Geçen de aradılar, 'Beni rahatsız etmeyin' dedim. Tek konsantrem Kocaelispor. Hiçbir takım düşünmüyorum. Belki de futbolu 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra Kocaelispor'da bırakmak istiyorum. Çünkü yönetimi çok seviyorum, taraftarı çok seviyorum. Onlar beni çok seviyor, biliyorum. Çok iyi bir bağ yakaladık. Bütün telefonlarımı kapatıyorum. Hiç kimseyi de açmıyorum. İsim de veririm; kimler aradı. 10 kişiye yakın, arıyorlar. Hepsine teşekkür ettim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tayfur Bingöl, Kocaelispor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tayfur Bingöl: Konsantrasyonum Kocaelispor'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul’u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit’i ziyaret etti NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

14:43
Aile fotoğrafına damga vuran an Rutte espri yaptı, Rama’nın yüzü düştü
Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü
13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 15:14:21. #7.13#
SON DAKİKA: Tayfur Bingöl: Konsantrasyonum Kocaelispor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.