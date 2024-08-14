TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı sona erdi

Spor

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı mücadelesi bugün sona erdi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Moda sahilinde dün başlayan J/70 Match Race sınıfı yarışlarında yelkenliler, 37 yarış yaptı.

Bugünkü müsabakalar sonunda J/70 Match Race sınıfının şampiyonu Doğa Arıbaş'ın liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team oldu. Igor Rytov dümenciliğindeki Rus ekibi Bogatyrs ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi ise üçüncü oldu.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, yarın Hareketli Salma Kategorileri müsabakalarıyla devam edecek.