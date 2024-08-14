TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı sona erdi - Son Dakika
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TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı sona erdi

TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı mücadelesi bugün sona erdi. Doğa Arıbaş Sailing Team şampiyon oldu.

14.08.2024 19:46
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12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı mücadelesi bugün sona erdi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Moda sahilinde dün başlayan J/70 Match Race sınıfı yarışlarında yelkenliler, 37 yarış yaptı.

Bugünkü müsabakalar sonunda J/70 Match Race sınıfının şampiyonu Doğa Arıbaş'ın liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team oldu. Igor Rytov dümenciliğindeki Rus ekibi Bogatyrs ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi ise üçüncü oldu.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, yarın Hareketli Salma Kategorileri müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda J/70 Match Race sınıfı sona erdi - Son Dakika
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