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Taylancı, "ALG Spor'u yenmek istiyoruz" - Son Dakika

Taylancı, "ALG Spor'u yenmek istiyoruz"

07.02.2022 13:30
Taylancı, "ALG Spor'u yenmek istiyoruz"

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu temsilcilerinden Adana İdman Yurdu kendi sahasında oynadığı ve zorlandığı karşılaşmada Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u 3-2 yenerek maç fazlasıyla lider oldu.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu temsilcilerinden Adana İdman Yurdu kendi sahasında oynadığı ve zorlandığı karşılaşmada Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u 3-2 yenerek maç fazlasıyla lider oldu.

Oynanan son 3 haftada 1 er puan alarak taraftarlarını üzen Adana İdman Yurdu'nda Başkan Metin Taylancı, "3 haftadır aldığımız mağlubiyetlerle sevenlerimizi üzdük. İlk 5 hafta aldığımız seri galibiyetlerin arkasına eksiklerimiz nedeniyle 1 er puan alarak 3 maçtan yine yenilmeden ayrılmalı başardık. Son hafta oynadığımız Samsun maçında da kalecimiz ve en iyi oyuncumuz Marlane sakatlanınca zorlandık ama maçı kazanmasını bildik. Ligde yenilmeden devam eden az sayıda takımdan biriyiz. Kalan maçlarımızı da kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız ALG Sporu da ligin güçlü ekiplerinden ve bizim gibi hiç yenilmeyen bir takım. Hatta gol bile yemediler. Zor bir maç olacak. Bu maçta oynamayan eksiklerimizin tamamı oynayacak. Kalecimizde önemli bir şey yok. Marlane'nin durumu maç günü belli olacak" dedi. - ADANA

Taylancı, ALG Spor'u yenmek istiyoruz
Taylancı, ALG Spor'u yenmek istiyoruz
Taylancı, ALG Spor'u yenmek istiyoruz

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol, Samsun, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taylancı, 'ALG Spor'u yenmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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