Son maçta kabusu yaşayan Tayyip Talha Sanuç'un cezası belli oldu - Son Dakika
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Son maçta kabusu yaşayan Tayyip Talha Sanuç'un cezası belli oldu

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Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç'un cezası belli oldu. PFDK, kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç'a 1 maçlık ceza verdi.

11.04.2025 11:45
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Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ve Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede sonradan oyuna dahil olan Sanuç, karşılaşmanın 44. dakikasında var incelemesiyle kırmızı kart gördü.

1 MAÇ CEZA ALDI

Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç'un cezası belli oldu. PFDK, kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç'a 1 maçlık ceza verdi.

Yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'nın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 525 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 07.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Tayyip Talha Sanuç'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Son maçta kabusu yaşayan Tayyip Talha Sanuç\'un cezası belli oldu
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    Oğlum o isimle ölene kadar başına neler gelecek bakalım, Babanın hatasını ömür boyu çekeceksin 0 0 Yanıtla
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