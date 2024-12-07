Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın 68'inci dakikasında Tayyip Talha Sanuç, savunmadan attığı uzun top sonrasında sakatlandı. 24 yaşındaki savunmacı, arka adalesini tutarken yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Tayyip Talha'nın yerine 70'inci dakikada Zaynutdinov dahil oldu.
Tayyip Talha Sanuç, 2022-23 sezonunda deplasmanda 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre formasından ayrı kalmıştı.
Son Dakika › Spor › Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe Derbisinde Sakatlandı - Son Dakika
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