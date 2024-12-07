Tayyip Talha Sanuç: \'Galibiyet taraftarlarımızı mutlu etmiştir\'

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BEŞİKTAŞLI futbolcu Tayyip Talha Sanuç , "Formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım. Takımıma faydalı olabildiğimi düşünüyorum. Güzel bir galibiyetle dönmek için benim için önemliydi. Taraftarlarımızı da uzun zamandır üzüyoruz. Bu galibiyet onları da umarım mutlu etmiştir. Bir galibiyetin bile bütün havayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Bugün de çok iyi ve güzel bir destek vardı. Stadyuma gelip destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte sakatlanarak oyundan alınan 24 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tayyip Talha, "Maç özelinde çok mutluyum. Uzun zamandır formamdan uzaktım. İki sezon önce Fenerbahçe müsabakasında sakatlık yaşamıştım ve uzun sürdü. Bu süreç benim için çok zorlu geçti. Gerçekten formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım. Ama sonuç olarak bugün yine sahadaydım. Takımıma faydalı olabildiğimi düşünüyorum. Güzel bir galibiyetle dönmek için benim için önemliydi. Taraftarlarımızı da uzun zamandır üzüyoruz. Bu galibiyet onları da umarım mutlu etmiştir. Bir galibiyetin bile bütün havayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Bugün de çok iyi ve güzel bir destek vardı. Stadyuma gelip destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BU MAÇIN BİZİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUK'

Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu dile getiren 24 yaşındaki savunmacı, "Uzun zamandır böyle bir galibiyete hasret kaldığımız için biraz fazla sevindik diyebilirim. Başkanımız da yanıma geldi. İçeride güzel bir kutlama oldu. Bu maçın bizim için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorduk. Hocamızın da söylediği gibi iyi oyunculara sahibiz fakat sahada kavga etmeli ve iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Süre alan bütün arkadaşlarım sahada iyi mücadele ettiler. Hak edilmiş bir galibiyet oldu" ifadelerinde bulundu.

'RİSK ALMAK İSTEMEDİM'

Sakatlığının ciddi olmadığını ifade eden Tayyip Talha, "Ciddi bir şeyim yok. Uzun zamandır oynamadığım için ağrı ve kramplar oldu. Risk almak istemedim. Bahtiyar da yedek kulübesindeydi. O yüzden onun da elinden geleni yapacağını biliyordum" şeklinde konuştu.

'SAHANIN İÇİNDE KALMAK İSTİYORUZ'

Tayyip Talha Sanuç, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Zaten bilindiği üzere camia içinde sıkıntılarımız var. Sahanın içinde kalmak istiyoruz. Yönetim kısmında olup biten hakkında konuşmak istemiyoruz."