Tayyip Talha Sanuç\'tan Öğretmenine Özel Hediye

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, lise öğretmenine Beşiktaşlı futbolcuların imzalarının bulunduğu formayı hediye etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın başarılı stoperi Sanuç, tatil için geldiği memleketi Karabük'te Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu'nu ziyaret etti. Sanuç, Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi'nden lise öğretmeni olan Küçükzoroğlu'na tüm Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı, 5 numaralı "Tayyip Talha" yazan formasını hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Küçükzoroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi'nden eski öğrencisi Tayyip Talha Sanuç'u göstermiş olduğu başarılarından dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi. - KARABÜK