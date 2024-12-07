Tayyip Talha Sanuç: Uykusuz Geçen Gece Sayısı Çok - Son Dakika
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Spor

Tayyip Talha Sanuç: Uykusuz Geçen Gece Sayısı Çok

Beşiktaşlı oyuncu Sanuç, Fenerbahçe galibiyetinin ardından formuna kavuşmanın sevincini paylaştı.

07.12.2024 23:05
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- Tayyip Talha Sanuç: "Formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlı ekibin defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyete ihtiyaçları olduğunu aktaran 24 yaşındaki oyuncu, "Maç özelinde çok mutluyum. Uzun zamandır formamdan uzaktım. İki sezon önce Fenerbahçe müsabakasında sakatlık yaşamıştım ve uzun sürdü. Bu süreç benim için çok zorlu geçti. Gerçekten formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım. Ama sonuç olarak bugün yine sahadaydım. Takımıma faydalı olabildiğimi düşünüyorum. Güzel bir galibiyetle dönmek için benim için önemliydi. Taraftarlarımızı da uzun zamandır üzüyoruz. Bu galibiyet onları da umarım mutlu etmiştir. Bir galibiyetin bile bütün havayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Bugün de çok iyi güzel bir destek vardı. Stadyuma gelip destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hak edilmiş bir galibiyet oldu"

Gerekli kadro kalitesine sahip olduklarını söyleyen genç oyuncu, "Uzun zamandır böyle bir galibiyete hasret kaldığımız için biraz fazla sevindik diyebilirim. Başkanımız da yanıma geldi. İçeride güzel bir kutlama oldu. Bu maçın bizim için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorduk. Hocamızın da söylediği gibi iyi oyunculara sahibiz fakat sahada kavga etmeli ve iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Süre alan bütün arkadaşlarım sahada iyi mücadele ettiler. Hak edilmiş bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmanın 70. dakikasında yerini Zaynutdinov'a bırakmak zorunda kalan Tayyip Talha Sanuç, "Ciddi bir şeyim yok. Uzun zamandır oynamadığım için ağrı ve kramplar oldu. Risk almak istemedim. Bahtiyar da yedek kulübesindeydi. O yüzden onun da elinden geleni yapacağını biliyordum" açıklamalarında bulundu.

Camianın yaşadığı sıkıntılı günlerin hatırlatılması üzerine konuşan Sanuç, "Zaten bilindiği üzere camia içinde sıkıntılarımız var. Sahanın içinde kalmak istiyoruz. Yönetim kısmında olup biten hakkında konuşmak istemiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tayyip Talha Sanuç: Uykusuz Geçen Gece Sayısı Çok - Son Dakika

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