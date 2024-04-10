TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı. Türkoğlu, bayramların birlik ve beraberliği simgelediğini ve sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi kavramları daha da hissettiklerini belirtti.

10.04.2024 12:39  Güncelleme: 12:49
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinden Başkan Hidayet Türkoğlu'nun imzasıyla paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Bu özel günlerde; ailelerimizle, komşularımızla ve tüm sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeyi diliyoruz.

Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi kavramları; her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz. Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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