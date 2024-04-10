TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinden Başkan Hidayet Türkoğlu'nun imzasıyla paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Bu özel günlerde; ailelerimizle, komşularımızla ve tüm sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeyi diliyoruz.
Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi kavramları; her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz. Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim." - İSTANBUL
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THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, Kızılyıldız ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Olympiakos'a konuk olacak. Panathinaikos ise ALBA Berlin'i ağırlayacak.
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