TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

15.07.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Geçmişten aldığımız güç ve milletimizin ortaya koyduğu ortak irade, bugün de ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini koruma sorumluluğumuzu daha da pekiştirmektedir"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Türkoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"15 Temmuz, aziz milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmak adına gösterdiği eşsiz cesaretin simgesi olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz, devletine ve geleceğine yönelen hain FETÖ darbe girişimine karşı tek yürek olmuş, büyük bir kararlılıkla demokrasimizi ve vatanımızı korumuştur. Geçmişten aldığımız güç ve milletimizin ortaya koyduğu ortak irade, bugün de ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini koruma sorumluluğumuzu daha da pekiştirmektedir. Milli birlik ve beraberlik anlayışımızı yaşatmak, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

Kaynak: AA

15 Temmuz, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:02:47. #7.12#
SON DAKİKA: TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.