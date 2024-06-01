TBF Başkanı Türkoğlu ve Asbaşkan Beşok, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i ziyaret etti - Son Dakika
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TBF Başkanı Türkoğlu ve Asbaşkan Beşok, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i ziyaret etti

TBF Başkanı Türkoğlu ve Asbaşkan Beşok, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek\'i ziyaret etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Asbaşkan Hüseyin Beşok, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette basketbol ve sporla ilgili görüş alışverişi yapıldı ve başarı dilekleri iletilerek hediye takdim edildi.

01.06.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Asbaşkan Hüseyin Beşok, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e makamında ziyarette bulundu. Basketbol ve sporla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, çalışmalarda karşılıklı olarak başarı dilekleri iletildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Asbaşkan Hüseyin Beşok'u makamında ağırladı. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör de yer aldı. Basketbol ve sporla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Türkoğlu, Başkan Zeyrek'e üzerinde Ferdi Zeyrek'in adının yazılı olduğu milli takım formasını, Başkan Zeyrek ise Hidayet Türkoğlu'na ve Hüseyin Beşok'a Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı çantayı hediye etti. Başkan Zeyrek, Hidayet Türkoğlu ve Hüseyin Beşok'a çalışmalarında başarılar dilerken, Türkoğlu ve Beşok da Başkan Zeyrek'e görev süresince yapacağı çalışmalarda başarı dileklerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TBF Başkanı Türkoğlu ve Asbaşkan Beşok, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i ziyaret etti - Son Dakika
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