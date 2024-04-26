TBF, Ergin Ataman'a Destek Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Spor

TBF, Ergin Ataman'a Destek Mesajı Yayımladı

TBF, Ergin Ataman\'a Destek Mesajı Yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçının ardından İsrail temsilcisinin görevlisi tarafından tehdit edilen başantrenör Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı. Ataman, tehditlere karşı Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ettiğini belirtti.

26.04.2024 16:43
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçının ardından İsrail temsilcisinin görevlisi tarafından tehdit edilen başantrenör Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin dün oynanan ikinci maçında, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu yaptığı açıklamada, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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