TBF MHK'nin görevlendirdiği Vural, Erzurum'da yeni basketbol kurallarını anlattı - Son Dakika
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TBF MHK'nin görevlendirdiği Vural, Erzurum'da yeni basketbol kurallarını anlattı

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TBF MHK\'nin görevlendirdiği Vural, Erzurum\'da yeni basketbol kurallarını anlattı
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Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun görevlendirdiği Semih Vural, Erzurum'da yeni sezonda yürürlüğe giren basketbol kural değişikliklerini anlattı. GSİM Sporcu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya 40'ın üzerinde hakem, antrenör ve basketbolsever katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) görevlendirdiği Semih Vural tarafından Erzurum'da hakem, antrenör ve basketbolseverlere anlatıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından değişen basketbol kuralları konusunda Erzurum'da bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği'nin organize ettiği ve 40'ın üzerinde katılımcının olduğu toplantı, Erzurum GSİM Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen Semih Vural sunum yaptı. Vural, yeni sezonda yürürlüğe giren kural değişikliklerini ve bunların maç yönetimine etkilerini anlattı.

Oldukça verimli geçen toplantıya Erzurum'da görev yapan hakemlerin yanı sıra antrenörler ve basketbolseverler katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen toplantı ile ilgili konuşan Basketbol İl Temsilcisi Ömer Uslu, salon tahsisi ve organizasyona verdikleri destek nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür etti. Uslu, "Basketbolda değişen kurallar anlatıldı. Bu toplantı oldukça verimli geçti. Böyle bir toplantı için Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu ile MHK'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Merkez Hakem KuruluSemih VuralBasketbolErzurumEğitimSporSon Dakika

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