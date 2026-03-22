TBL 29. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında bugün 4 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 79-75
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kipaş İstiklalspor: 76-100
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Darüşşafaka Lassa: 86-57
Finalspor-Cemefe Gold Haremspor: 88-60
