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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95 - Son Dakika

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95

05.02.2022 16:27
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95

Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u normal süresi 87-87 biten maçta 101-95 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u normal süresi 87-87 biten maçta 101-95 mağlup etti.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Önder Yılmaz x, Nihat Çetin x, Benhür İrcel x

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 29, BEray Taşer, Faik Can Nurkan x 2, Cihan Amasyalı xxx 8, İbrahim Yıldırım xxx 5, Mert Ulutaş xxx 15, Brady Williams Skeens xxx 27, Mehmet Oğuzhan Kızıl xxx 10, Sertan İbrahim Sarı xxx 5

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Manisa BŞB: Diante Levan Watkins xxx 34, Hüseyin Akın Kandemir xxx 11, Ahmet Fatih Cantitiz xxx 10, Berkay Sinirlioğlu x, Tolga Kaan Birer xx 8, Sercan Topçu xxx 10, Mustafa Baki Görür xxx 9, Koray Uzunhasan x 4, Recep Doğrusöz x, Andre Marcell Williamson xxx 9

Başantrenör: Ceyhun Cadabak

1. Periyot: 15-23 (Manisa BŞB lehine)

Devre: 37-42 (Manisa BŞB lehine)

3. Periyot: 62-56 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

4. Periyot: 87-87 - KOCAELİ

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95

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Büyükşehir Belediyespor, Kağıtspor, Kocaeli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 Manisa BŞB: 95 - Son Dakika
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