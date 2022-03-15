TBMM 23 Nisan "Mahallede Maç Var" futbol turnuvasında grup karşılaşmaları başlıyor - Son Dakika
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TBMM 23 Nisan "Mahallede Maç Var" futbol turnuvasında grup karşılaşmaları başlıyor

15.03.2022 16:05
TBMM 23 Nisan "Mahallede Maç Var" futbol turnuvasında grup karşılaşmaları başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen "23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" etkinliğinde birinci tur karşılaşmalar tamamlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen "23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var" etkinliğinde birinci tur karşılaşmalar tamamlandı. 15-20 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bölge grup maçları 8 ilde başladı.

17 bin 259 çocuğun katıldığı turnuvanın ilk tur eleme maçlarında, 188 kız ve 1381 erkek takımı mücadele etti. Her ildeki müsabakalar 15 Şubat - 08 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. TBMM turnuvasının ikinci elemelerini oluşturan Grup karşılaşmaları ise 15-20 Mart 2022 tarihleri arasında; Kırklareli, Aydın, Adana, Aksaray, Karabük, Trabzon, Elazığ ve Adıyaman'da yapılacak. Grup müsabakalarında her ilin birincisi kız ve erkek takımları arasında karşılaşmalar yapılacak. Müsabakalarda il birincisi olan kız ve erkek takımlarının, yarışacağı grup maçlarının kazananları yarı finalde karşılaşacak.

Grup Yarışmalarının Yapılacağı İller ve karşılaşacak takımlar şöyle:

"Kırklareli 15 - 20 Mart 2022, Aydın 15-20 Mart 2022, Adana 15-20 Mart 2022, Aksaray 15-20 Mart 2022, Karabük 15-20 Mart 2022, Trabzon 15-20 Mart 2022, Elazığ 15-20 Mart 2022, Adıyaman 15-20 Mart 2022" - ERZURUM

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TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası, Trabzon müsabakaları başladı TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası, Trabzon müsabakaları başladı

23 Nisan, Futbol, Mart, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TBMM 23 Nisan 'Mahallede Maç Var' futbol turnuvasında grup karşılaşmaları başlıyor - Son Dakika


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