TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da finalin adı belli oldu - Son Dakika

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 'da teklerde ve çiftlerde finalde kupa için korta çıkacak isimler belli oldu.

Tekler ana tablosunda elemelerden gelip yarı finale ulaşan tek isim olan Anastasia Potapova, Kazak Yulia Putintseva karşısında geriden gelerek kazandı. Servisini 3 kez kırdırdığı ilk seti 6-2 ile kaybeden Potapova, sonrasında oyunun hakimi oldu. Çok iyi başladığı ikinci seti 6-2 kazanıp karşılaşmayı final setine taşıyan 21 yaşındaki raket, son seti de aynı skorla noktalayarak 2-6, 6-2, 6-2 ile finale yükseldi. Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Potapova, yaklaşık dört yıllık bir aranın ardından üçüncü kez bir turnuvada final oynama hakkını elde etti.

Potapova'nın kupa maçındaki rakibi ise Veronika Kudermetova olacak. Geçen sene İstanbul'da yarı finalde kaybeden Kudermetova, final için 2021'in şampiyonu Sorana Cirstea ile kozlarını paylaştı. Erken bölümde rakibinin servisini kırarak avantaj elde eden dünya 29 numarası, ilk seti 6-3'le hanesine yazdırdı. İkinci setin başında da rakibinin oyununu bozan Kudermetova, aynı skorla seti ve maçı tamamlayarak kupa maçındaki yerini aldı. Kariyerinin tek şampiyonluğunu geçen sene Charleston'da kazanan Veronika Kudermetova bu seneki üçüncü finalini oynayacak.ÇİFTLERDE BÜYÜK HEYECANÇiftler ana tablosunda ise Natela Dzalamidze/Kamilla Rakhimova ikilisi ile Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo tandemi kupa için mücadele edecek. İlk yarı finalde sahne alan Dzalamidze/Rakhimova, Britanyalı ikili Alicia Barnett/Olivia Nicholls ile karşılaştı. Maça çok kötü giren Dzalamidze/Rakhimova, ilk seti oyun alamadan yitirdi. İkinci setle beraber toparlanan Dzalamidze/Rakhimova, karşılaşmayı 0-6, 6-4, 10/8 ile galip tamamladı. Bouzkova/Sorribes Tormo ise son dört aşamasında Oksana Kalashnikova/Miyu Kato'yu geçmeyi başardı. Yakın giden karşılaşma boyunca kontrolü yitirmeyen 3 numaralı seribaşı ekip, 6-4, 6-3 ile turladı.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da yarın çiftler finali 12.30'da, tekler finali ise 15.00'te oynanacak. Final maçlarının ardından turnuvanın üçüncü edisyonunda şampiyonlar belli olacak.

- İstanbul