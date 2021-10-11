Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi

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Benjamin Mendy, kariyerini ve hayatını yaktı. Fransız futbolcunun üçüncü kez kefaletle serbest kalma talebi reddedildi. Biri 18 yaşında altında olduğu iddia edilen üç farklı kadına yönelik tecavüzle suçlanıyor.

TUTUKLU KALACAK

Mendy, 24 Ocak 2022'ye kadar cezaevinde kalacak. Bu tarihte yargılanma süreci başlayacak. İngiltere'de sporseverler Mendy'nin cezaevinden aklanmadıkça kefaletle çıkmasını kesinlikle istemiyor.

BİR ANDA ERİDİ

2017 yazında 58 milyon euroya City'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euroya kadar düştü. Mendy'nin Haziran ayında değeri 22 milyon euroya düşmüştü.