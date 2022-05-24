Teco Karacabey Belediye Spor, TFF 2'nci Lig Play-Off finaline yükseldi

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Cengiz (Dk. 69 Yılmaz), Uygar (Dk. 62 Uğur Arslan ), Artun (Dk. 80 Sinan), Hakan, Alperen, Gökhan (Dk. 80 Muharrem), Eren (Dk. 106 Eren), Volkan (Dk. 106 Furkan), Sefa, ErmanTECO KARACABEY BELEDİYE SPOR: Veysel - Abdullah, Bekir (Dk. 101 Ata), Enes, Uğur Mustafa, Hakan, Mevlüt, Kaan (Dk. 62 Sergen), Sadık (Dk. 119 Efe), Harun, Devrim (Dk. 85 Berk)GOLLER: Dk. 19 Cengiz, Dk. 44 Artun (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 19 Bekir Can Kara , Dk. 64 (P) Uğur Mustafa (Teco Karacabey Belediye Spor

SARI KARTLAR: Erman, Uygar, Artun, Alperen, Volkan, Gökhan, Uğur Mustafa (Tarsus İdman Yurdu) - Enes, Berk (Teco Karacabey Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta seyircisiz oynanan play-off yarı finali rövanş maçında Tarsus İdman Yurdu, evinde konuk ettiği Teco Karacabey Belediye Spor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçın 0-0'lık beraberlikle sona ermesi sonrasında bu maçta da eşitlik bozulmayınca müsabaka uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmaması üzerine penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında 4-1'lik üstünlük yakalayan konuk ekip, finale yükseldi.

- Mersin