Semih Kaya futbolculuk kariyerini noktaladı - Son Dakika
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Semih Kaya futbolculuk kariyerini noktaladı

12.08.2022 14:02
Semih Kaya futbolculuk kariyerini noktaladı

Tecrübeli savunma oyuncusu Semih Kaya, Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesi sonrası profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

Tecrübeli savunma oyuncusu Semih Kaya, Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesi sonrası profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

31 yaşındaki eski milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 senelik tutkuma, profesyonel futbolculuk kariyerime veda etme kararı aldım" dedi.

Semih Kaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;"Merhaba, bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. 20 senelik tutkuma, profesyonel futbolculuk kariyerime veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerimi profesyonel olarak başladığım yerde Galatasaray'da noktalıyorum. Yenikent'te doğdum, Galatasaray'da büyüdüm. Kupalar kazandım, Avrupa'da futbol oynadım. Ödüller aldım. Yani kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşında iken Florya'ya ilk adım atışımı ve daha 16 yaşında iken Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek. Uzun yıllar milli takım forması giymiş olmaktan gurur duyacağım. Hayatımda hiçbir zaman isteyerek ve bilerek hiçbir rakibime zarar vermedim. Vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar tüm gücümle mücadele ettiğim için çok huzurluyum. Bu yolculukta benim için büyük fedakarlıklar yapan aileme, desteğini her zaman arkamda hissettiğim ve beni her koşulda seven canım eşime, bir aile olarak gördüğüm menajerime, aynı forma için ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine, kulüp çalışanlarına ve tabii ki en önemlisi tüm futbolseverlere binlerce kez teşekkürler. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın" diye konuştu.

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "2006'da girdiği altyapımızdan A takıma yükselmeyi başaran ve yuvası Galatasaray ile birçok başarıya imza atan Semih Kaya'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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'Hayatımda bir dönüm noktası' sözleriyle paylaştı! Galatasaraylı eski yıldız Semih Kaya futbolu bıraktı 'Hayatımda bir dönüm noktası' sözleriyle paylaştı! Galatasaraylı eski yıldız Semih Kaya futbolu bıraktı Semih Kaya profesyonel futbol kariyerini noktaladı Semih Kaya profesyonel futbol kariyerini noktaladı
Kaynak: DHA

Galatasaray, Semih Kaya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Kaya futbolculuk kariyerini noktaladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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