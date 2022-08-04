Usta spiker Ertem Şener'in yeni sezondaki adresi bir kez daha 'Beyaz Futbol' oldu - Son Dakika
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Usta spiker Ertem Şener'in yeni sezondaki adresi bir kez daha 'Beyaz Futbol' oldu

04.08.2022 11:50
Usta spiker Ertem Şener'in yeni sezondaki adresi bir kez daha 'Beyaz Futbol' oldu

Tecrübeli spiker Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu. Şener, özdeşleştiği program olan Beyaz Futbol'a geri döndü. Duyurunun yapıldığı videolara çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Ertem Şener'in yeni sezonda görev yapacağı adres belli oldu. Ünlü spiker, çok sayıda izleyicisi olan Beyaz Futbol ekibine tekrar dahil oldu.

VİDEO İLE DUYURULDU

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın yorumculuk yaptığı Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programının moderatörü bir kez daha Ertem Şener oldu. Bu geri dönüş ile alakalı hazırlanan videolara ise beğeni yağdı.

Usta spiker Ertem Şener'in yeni sezondaki adresi bir kez daha 'Beyaz Futbol' oldu
YORUMLAR
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Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı! Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!

Beyaz Futbol, Ertem Şener, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Usta spiker Ertem Şener'in yeni sezondaki adresi bir kez daha 'Beyaz Futbol' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta spiker Ertem Şener'in yeni sezondaki adresi bir kez daha 'Beyaz Futbol' oldu - Son Dakika
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