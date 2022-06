Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor'la yeni sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"BİZİ BAŞARIDAN BAŞARIYA TAŞIDI"

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "6 yıllık bir aradan sonra tekrar 3 yıllık bir süreçte göreve geldi ve bizi bu dönemde de başarıdan başarıya taşıdı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün atacağımız bu imza hem kulübümüz hem de hocamız açısından son derece önemli. Sivasspor'un 55 yıllık tarihinde en uzun süre görev alan teknik direktör olarak tarihimizde yer edindi. Kendisini de tebrik ediyorum. Hocamızın da en uzun süre görev aldığı takım Sivasspor Kulübü" ifadelerini kullandı.

1 yıllık anlaşma yapılmasına vurgu yaparak: "Bu 1 yıl sembolik, geçen sene de söylemiştik. Hocamızın da prensipleri gereği 1'er yıllık sözleşme yapıyoruz. Hocamızla uzun süreler gönül sözleşmesi imzalamış durumda olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Yine bugün hocamızla bir yıl daha takımımızı UEFA Avrupa Ligi'ne ve tekrar Süper Lig'e hazırlayacak takımı oluşturmak için tekrar imzamızı atıyoruz. Hem bize hem de hocamıza hayırlı, uğurlu olması dileklerimle" dedi.

"SÖZLEŞME İMZALADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Tecrübeli teknik adam, başarılı bir tablo çizildiğini belirterek: "Sözleşme imzaladığımız için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah bundan önce son 3 sene nasıl başarılı olduysak bunların üzerine koyarak daha iyi bir şekle getirmek için bütün çabayı göstereceğiz." dedi.

"TEK HEDEF İLK 5"

Rıza Çalımbay, son 3 senedeki başarıların üzerinde durarak: "Avrupa kupalarına gidildi, ligde de çok güzel yerde olundu. Onun için burada ligdeki tek hedef ilk 5 olması gerekiyor, benim düşüncem bu. Tabii ki ligin gidişatı kolay değil, onun için ona göre bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu sezon kendimizi her türlü hazırlamamız gerekiyor. Çok maç oynayacağız, özellikle Avrupa kupalarında oynayacağımız play-off maçı şu anda bizim en büyük hedefimiz. Şu andaki tek hedef bütün hazırlığımız her şeyimiz Süper Kupa ve ondan sonra da Avrupa kupasında oynayacağımız play-off. Çünkü o play-offu geçtiğimiz takdirde Sivasspor her türlü çok büyük avantaj yakalayacak. Onun için çok uzun maçlar oynayacağız. Hem lig hem orayı birlikte götürmek zorunda kalacağız. Onun için her şeyden önce kadromuzu güzel bir şekle getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.