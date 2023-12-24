TED Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi\'nde şampiyon oldu

Cacharel Türkiye Tenis Ligi erkekler finalinde ENKA'yı 2-1 mağlup eden TED Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

TED Spor Kulübü Tesisleri'nde oynanan finalde ilk karşılaşma, TED sporcusu Ergi Kırkın ile ENKA sporcusu Altuğ Çelikbilek arasında oynandı. Altuğ, müsabakadan 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Finalin ikinci maçında TED Spor Kulübünden Yankı Erel ile ENKA sporcusu Cem İlkel karşı karşıya geldi. Yankı Erel, rakibini 5-7, 7-6 ve 6-1'lik setlerle mağlup etti. Bu sonuçla birlikte organizasyonun finali uzadı.

Finalin uzatmasında çiftler maçı oynandı. TED Spor Kulübünden Yankı Erel/Ergi Kırkın çifti, Enka Spor Kulübünün Sarp Ağabigün/Altuğ Çelikbilek ikilisini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle yendi. TED Spor Kulübü, böylece seride durumu 2-1'e getirdi ve organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde sporcuların madalyalarını ve takımların kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.