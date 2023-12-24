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TED Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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TED Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde şampiyon oldu

Cacharel Türkiye Tenis Ligi erkekler finalinde TED Spor Kulübü, ENKA'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Final maçında TED Spor Kulübü, ENKA'ya karşı üstünlük sağladı ve çiftler maçında galip gelerek şampiyon oldu. Kupa töreninde madalyalar ve kupalar Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından verildi.

TED Spor Kulübü Cacharel Türkiye Tenis Ligi\'nde şampiyon oldu
24.12.2023 - 21:41,
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Cacharel Türkiye Tenis Ligi erkekler finalinde ENKA'yı 2-1 mağlup eden TED Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

TED Spor Kulübü Tesisleri'nde oynanan finalde ilk karşılaşma, TED sporcusu Ergi Kırkın ile ENKA sporcusu Altuğ Çelikbilek arasında oynandı. Altuğ, müsabakadan 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Finalin ikinci maçında TED Spor Kulübünden Yankı Erel ile ENKA sporcusu Cem İlkel karşı karşıya geldi. Yankı Erel, rakibini 5-7, 7-6 ve 6-1'lik setlerle mağlup etti. Bu sonuçla birlikte organizasyonun finali uzadı.

Finalin uzatmasında çiftler maçı oynandı. TED Spor Kulübünden Yankı Erel/Ergi Kırkın çifti, Enka Spor Kulübünün Sarp Ağabigün/Altuğ Çelikbilek ikilisini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle yendi. TED Spor Kulübü, böylece seride durumu 2-1'e getirdi ve organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde sporcuların madalyalarını ve takımların kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.

Kaynak: AA
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