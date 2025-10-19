Tedesco: Pozisyonları Değerlendiremiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tedesco: Pozisyonları Değerlendiremiyoruz

19.10.2025 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, Karagümrük maçında pozisyonları golle sonuçlandıramadıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımının yakaladığı pozisyonları değerlendirememesinin büyük bir problem olduğunu dile getirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, oyun anlamında zorluk çektiklerini belirtti.

Takımının 4-3-3 sistemiyle sahada yer aldığına vurgu yapan İtalyan teknik adam, "Bizce bu takıma ve oyunculara en çok uyan sistem bu. Oyuncular oynadığı pozisyondan dolayı mutlu. Bizce bu sistem hem takıma hem de Fenerbahçe'ye en uygun sistem ama bu sistemi oynamak zor. Zorluklar olduğu için de çalışmamız gerekiyor. Milli arada günde 2 antrenman yaptık ama elimizde sadece 10 oyuncu vardı. Takımın bugün ilk yarıdaki oyunundan dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda da 60. dakikaya kadar iyiydik. Büyük bir problemimiz var, bugünkü oyunda 6 gol atmamız gerekiyordu. İlla 6 gol atmalıyız demiyorum ama en azından 3. golü atmamız gerekirdi. Rakipler de ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve maçlar zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim Perşembe günü oynanacak Stuttgart maçının zor olacağını dile getiren Tedesco, "Nice'e karşı oynadığımız maç da kolay değildi ama kazanmıştık. Stuttgart da iyi bir takım. UEFA Avrupa Ligi, ligdeki işleri zorlaştırabiliyor, çünkü ligdeki rakipler haftada 1 maç yapıyor. Bugün taraftarların mutsuz olduğunu düşünmüyorum. İlk 60 dakika çok iyi performans sergiledik. Rakibimizin ilk ya da ikinci şutunda golü buldu. Bizim ise o dakikaya kadar 14 pozisyonumuz vardı. Bizim bu pozisyonları golle sonuçlandırmamız gerekirdi çünkü büyük takımlar girdiği pozisyonları değerlendirirler." açıklamasını yaptı.

"Bu ritme alışmamız gerekiyor"

Karşılaşmada bütün oyuncu değişikliği haklarını kullandıklarını belirten Domenico Tedesco, tüm maçlarda 5 değişiklik yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Takımının oyun ritmine alışması gerektiğini dile getiren Tedesco, "Benim futbolum bu. Baskı yapan ve topu kaybettikten sonra kontra baskı yapan bir takım istiyorum. Tempolu oyuna takımın alışması gerekiyor. Takımın geri çekilmesini sevmiyorum ama gücünüz kalmadığında bu oluyor. Gol yemeyi ben de sevmiyorum ama 2-1 dahi olsa planımızın değişmemesi gerekiyor. Ben oyuncularıma hem analizlerde hem de antrenmanlarda bunu açıklamaya çalışıyorum. İyi bir yoldayız, bu maçları kazanmak her zaman önemlidir. Benim hissiyatıma göre 2 hafta önce oynansaydı bu maç 2-2 biterdi. Tabii bu bir hissiyat." diye konuştu.

Fatih Karagümrük karşısında 2. golü kaydeden isim olan Asensio'nun maç içinde boşluk bulabilen bir isim olduğunu söyleyen Tedesco, İsmail Yüksek'in de performansını "harika" olarak değerlendirdi.

Başkan Sadettin Saran'ın takıma psikolog tutulduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili de konuşan İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Ben buraya geldiğimde çalışmak için iştahlı bir takım gördüm. Takımı çok tanıyacak vaktimiz olmadan Trabzonspor maçına hazırlandık. Fenerbahçe için oynamak kolay değildir. Bizler doğru oyunculara sahibiz. Bu pozitif bir durum. Burada olan herkesin mutlu ve gururlu olması gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarına bakmıyorum, ben kendi takımıma odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz ve düşünecek çok vaktimiz oluyor. Bu sebeple ben Galatasaray'ı düşünmüyorum, kendi maçlarımıza odaklanıyorum. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bizler her sabah uyandığımızda tek amacımız çalışmak ve maçları kazanmak."

Devre arası transferleriyle ilgili konuşmanın çok erken olduğunu belirten Tedesco, Stuttgart maçına odaklanmaları gerektiğinin altını çizerek "4 günde bir maç oynuyoruz. Yarından itibaren Stuttgart maçına çalışmaya başlayacağız. Çok önemli bir maç. Benim bu tarz şeyleri düşünecek kadar boş bir zihnim olmadı henüz. Transfer dönemi için çalışan birçok insan var. Zamanı geldiğinde gerekli durum konuşulur." ifadelerini kullandı.

Tedesco, basın toplantısının ardından sarı-lacivertli takımda medya direktörlüğü görevine getirilen Nihat Mangura'yı da tebrik ederek "İlk maçında 3 puan aldık. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Fenerbahçe, Stuttgart, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco: Pozisyonları Değerlendiremiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 05:16:01. #7.13#
SON DAKİKA: Tedesco: Pozisyonları Değerlendiremiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.