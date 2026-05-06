Tedesco: ''Suçlu benim, oyuncularımı sakin bırakın'' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tedesco: ''Suçlu benim, oyuncularımı sakin bırakın''

Tedesco: \'\'Suçlu benim, oyuncularımı sakin bırakın\'\'
06.05.2026 02:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 yenildi. Tedesco, sorumluluğu üstlenerek oyunculara destek verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin özellikle ikinci yarısının zorlu olduğunu belirterek, "Girmiş olduğumuz net pozisyonlar vardı. Bu akşam gol atamamamız çılgınca geliyor; girdiğimiz pozisyonları düşünce yazık oldu ama bunlar futbolun bir parçası" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Derbide oyuncu değişikliğine yönelik soruya Tedesco, "Ben ilk 11'e koyduğum oyunculara güveniyorum. Bütün hafta boyunca en iyi 11'i belirliyoruz. Bazı pozisyonlarda seçim yaparken zorlanıyoruz. Bugün hissiyatım goller bulacağımız, goller atmamız gerektiğiydi. İlk 25 dakika iyiydik. Oyunu sakinleştirmeyi bildik. Galatasaray'ın baskısından çıkabildik. Önde çok top kazandık. Penaltı kırılma anı oldu. Sonrasında işler bizim için zora girdi. Yazık oldu. Taç atışından golü yedik; Osimhen harika bir gol attı. Rakibimizin de kalitesini kabul etmemiz gerekiyor. İkinci yarı bizim için daha zor oldu. Girmiş olduğumuz net pozisyonlar vardı. Bu akşam gol atamamamız çılgınca geliyor; girdiğimiz pozisyonları düşünce yazık oldu ama bunlar futbolun bir parçası" yanıtını verdi.

"Eğer bir suçlu varsa, o benim"

Derbide özellikle ilk yarıda istediği oyunu sergilediklerini vurgulayan İtalyan teknik adam, "1-0'a kadar kalemize gelen bir şut vardı. Sallai'nin çektiği bir şut kalenin 5 metre ilerisinden gitti. Bizler son oynadığımız Konya maçından dersler çıkardık. Daha kompakt oynamamız gerekiyordu. Galatasaray ve diğer rakipler bize karşı kolay oynayabilirler. Talisca 10 numarada, Sidiki 9 numarada oynadı. Sadece Musaba'yı 11'e koyamadık. Onu da oynatsaydık yeni bir sistem geliştirmemiz gerekirdi. Kötü bir sonuç aldık ama maç bizim için bir yere kadar iyi gidiyordu. Eğer bir suçlu varsa, maçta benimsenen oyunla ilgili suçlu kişi benim. Oyuncuların bir suçu yok. Kerem kaç defa savunma arkasına koşu attı. Sanchez ile mücadeleye girdi, ayağa kalktı. Sidiki, benim suçum. Ben oynamasını istedim. Evet, kaçırdığı bir gol var ama nasıl koşu yaptığını görüyorum. Penaltıyı da o kazandırdı. Onun nasıl geliştiğini görüyorum. Böyle bir sonuç aldığınız zaman kafalarda soru işareti olabiliyor. Bunu da normal karşılıyorum" diye konuştu.

"Zorlu bir sezon oldu bizim için"

Sezona başlanan 3 forvetin de devre arası gönderilmesi ve transfer döneminin gelinen noktada etkisi olup-olmadığına dair Tedesco, "Takım devre arası transfer dönemi sonrası iyi maçlar çıkardı. Buraya kadar geldik. 3-0'lık yenilgiden sonra herkesin kafası aşağı eğildi. Soyunma odasına negatifliğin gelmesini istemem. Samandıra'da bile oyuncuların soyunma odasına girmem, çünkü orası onların evi. Yapmamız gereken biraz pozitif enerji olmasını sağlamak. Dışarıdaki faktörlerin içeri girmemesini sağlamak. Birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. Hatalar da bu oyunun parçası. Rize ve kupada oynadığımız Konya maçlarında hata yaptık. Kimse bu hataları bilerek yapmıyor. Önemli olan şey ben değilim. Önemli olan işim ve Fenerbahçe. Kendimle ilgili değerlendirme yapıyorum. Bu akşam daha fazla yapacağım. Bir sonraki maçta doğru yolu bulmak istedim. Bir sonraki maçta yine iyi bir takımla oynayacağız. Eksik oyuncularımız olacak; Ederson, Guendouzi, Archie ve Mert Müldür olmayacak. Bu sezon bu çok fazla başımıza geldi. Zorlu bir sezon oldu bizim için. Özellikle son periyotta. Yarın yeni bir gün olacak bizim için. Önemli olan takım" ifadelerini kullandı.

"Lütfen oyuncularımı sakin bırakın"

Derbide alınan farklı mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu aktaran Tedesco, "Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Benim için problem yok. Yeter ki oyuncuları sakin bırakın. Kerem zorlu bir süreçten geçti. Son maçta rakibine müdahalede bulundu ve bu maçı kaçırabilirdi ama o bunu düşündü. Harika karakterli oyunculara sahibim. Gelecekseniz benim üzerime gelin. Belki maç içerisindeki taktik üzerine eleştirebilirsiniz. 4 gol atamadık mı benim suçum. Cherif'in, Kerem'in değil. Lütfen oyuncularımı sakin bırakın" şeklinde konuştu.

"Samandıra'nın kapalı olması beni mutlu eder"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, transfer için konuşmanın doğru zaman olmadığını ifade ederek takımın antrenman yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri ile ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Tedesco, "Şampiyonluk şansımızı bilmiyorum ama yapmam gereken işime odaklanmam. Zor maçlar oynayacağız özellikle Başakşehir ile oynayacağımız maç. Sonrasında tekrar Konya'ya gideceğiz zorlu bir stat olduğunu gördük. Matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe deneyemeye çalışacağız. Transfer için doğru zaman değil. Sezon bittikten sonra analiz yapacağız, konuşacağız. Bazen küçük şeyleri değiştirmeniz gerekir. Beni ne mutlu eder? Samandıra'nın kapalı olması beni mutlu eder. Rakiplerimiz ne yapmamız gerektiğini biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz. Sahalarımız herkese açık. Herhangi bir apartman kiralayıp antrenmanı izleyebilirsiniz. Yüksek atmosfer oluşturmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey işime odaklanmam. Lig bittikten sonra çok fazla çalışmamız gerekiyor. Hiçten hiç, çoktan çok gelir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco: ''Suçlu benim, oyuncularımı sakin bırakın'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:31:43. #7.12#
SON DAKİKA: Tedesco: ''Suçlu benim, oyuncularımı sakin bırakın'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.