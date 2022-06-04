Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi - Son Dakika
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Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi

04.06.2022 19:22
Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi

Bursa 2. Amatör kümede mücadele veren İnegöl İlçesinin takımı İsaörenspor, iddiaya göre tehditler sonucu ligden çekildi.

Bursa 2. Amatör kümede mücadele veren İnegöl İlçesinin takımı İsaörenspor, iddiaya göre tehditler sonucu ligden çekildi.

Facebook hesabında şu ifadeler kullanıldı;

"Değerli İnegöl ilçe halkımız, son zamanlarda İsaörenspor Kulübü ile ilgili özellikle sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı. Sosyal medya üzerinden tehdide varan sözler söylendi. Sadece bununla da kalınması, futbolcularımızla ilgili de yine aynı durumlar söz konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan bunca şeye rağmen, yalnız bırakıldık. Aklı selim, toplumun abileri, şehrimizin dinamikleri bu konu ile ilgili bırakın bize destek olmayı herhangi bir söz bile etmedi. Biz köylüyüz, biz gücümüzün elbette farkındayız. Yıllarca köy takımı olarak lanse edilerek ayrıştırıldık. Bugün de köy takımı denip kulaklar bize karşı kapanıyor ve görmedik, duymadık, bilmiyoruz deniyor. Bugün bize yapılan haksızlık, yarın elbet birilerine de yapılacak. Çok şükür kimseden zerre kadar korkumuz yok, hiç de olmayacak. Ama sporun dostuk ve kardeşlik olduğunu, İsaören ve çevre köylerindeki gençlerimizin de kulübümüzde böyle yetiştirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ama sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu her fırsatta dile getiren isimler ve bugün bize yapılana da susuyor. Osmaniyespor maçımızda, Osmaniyespor ve bu takımı desteğe gelen taraftarlar, "Gübre koktu buralar" diyerek, köylü insanını aşağıladı. Taraflı tarafsız her kesimin tepkisini göstermesi gerekirken, konu İsaörenspor olunca yine bilmedim, görmedim, bilmiyorum dediler. Geldiğimiz noktada, hem kulüp yöneticilerimiz hem teknik ekibimiz hem de futbolcularımız artık çok yoruldu. İyiden iyiye tehditlerden yıprandık. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu artık herkes unuttu. Büyük düşmanlıklara neden olabilecek bir hale geldi. İsaören Spor Kulübü olarak, dostluklar içinde bir lig düşündük, tesisleşme konusunda önemli adımlar attık. Önümüzdeki yıl için özellikle ifade etmek istiyorum tüm İnegölü kapsayacak isim değişikliğine gitmek için karar aldık ve bu konuda destekler aldık. Her şeyin güzel olduğu bir ortamda bize yapılanlara baktığımızda artık düşmanca söylemler, düşmanca tavırlar. Yaşanılan olaylar, edilen küfürler, tehditler bizi hiç bir zaman yıldırmadı ama bu ortamda hedeflediğimiz gençliği yetiştirme ortamından çok uzakta olduğumuzu farkettik. Bu senenin şampiyonu İsaörenspor dur. Şampiyonu biziz ama bu ortamda bulunmak, düşmanca tavırlar içine girmemek için yönetim kurulumuz ile ligden çekilmeye karar verdik. Bu ligden çekilme ile vatandaşlarımızın aklında çeşitli fikirler oluşabilir ama onlara tüm samimiyetimiz ile şunu söylüyoruz; sanmayın ki sadece çekildik, çok daha güçlü bir şekilde geliyoruz." - BURSA

Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Facebook, İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi - Son Dakika

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