Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda - Son Dakika
Üye Girişi

Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda

04.10.2022 14:24
Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, katıldığı Astana Açık'a ilk turda veda etti.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, katıldığı Astana Açık'a ilk turda veda etti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen toplam 1 milyon 900 bin dolar ödüllü Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasına katılan sezonunun forma ismi Alcaraz, sürpriz bir yenilgi aldı.

Bu sezon biri grand slam (ABD Açık) olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan 19 yaşındaki tenisçi, dünya 66 numarası Belçikalı David Goffin'e 1 saat 46 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Goffin, ikinci turda Fransız Adrian Mannarino ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Kısmi seferberlikten sonra Kazakistan'a 200 binden fazla Rus vatandaşı giriş yaptı Kısmi seferberlikten sonra Kazakistan'a 200 binden fazla Rus vatandaşı giriş yaptı Kazakistan: KGAÖ'nün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa katılması gündemde değil Kazakistan: KGAÖ'nün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa katılması gündemde değil
Kaynak: AA

Kazakistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
15:51 Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı
15:41 Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay...
15:41 Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti
15:27 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu
15:20 Devlet Bahçeli'nin DNA testi teklifine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kabul ediyorum yaptıralım
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşını işaret etmesinin ardından asgari ücret zammı için bomba iddia: Yüzde 40 oranında artış yapılacak
15:08 Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...
15:07 Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi
14:58 İmamoğlu'ndan, kendisine "emek hırsızı" diyen Bakan Karaismailoğlu'na sert yanıt: Ben emek hırsızlığını bilmem ama sayın bakan bilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 16:19:57. #1.13#
SON DAKİKA: Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement