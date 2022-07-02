Tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti - Son Dakika
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Tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti

02.07.2022 20:21
Tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, Alize Cornet'ye yenilerek 3. turda elendi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, Alize Cornet'ye yenilerek 3. turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının 6. günü, 3. tur maçlarıyla devam etti.

Dünya sıralamasında 37. basamakta bulunan Fransız raket Cornet, son Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Swiatek'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Turnuvanın 4 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, Wimbledon'da iki kez şampiyon olan 25 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova'yı 7-5 ve 7-6 biten setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Wimbledon'da 2019 şampiyonu 16 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, klasmanın 92. sırasında yer alan Polonyalı Magdalena Frech'i 2-0 (6-4, 6-1) ile geçerek tur atladı.

Tek kadınlarda dünya 80 numarası Hırvat Petra Martic ise 8 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 6-2 ve 7-6 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek turnuva dışında bıraktı.

Dördüncü turda Alize Cornet-Ajla Tomljanovic, Petra Martic-Elena Rybakina ve Simona Halep-Paula Badosa eşleşmeleri oluştu.

YORUMLAR
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Badosa, Wimbledon'da üçüncü tura çıktı Badosa, Wimbledon'da üçüncü tura çıktı Jabeur ve Alcaraz, Wimbledon'da 3. tura yükseldi Jabeur ve Alcaraz, Wimbledon'da 3. tura yükseldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti - Son Dakika
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