Iga Swiatek, Cincinnati Masters turnuvasından elendi - Son Dakika
Üye Girişi

Iga Swiatek, Cincinnati Masters turnuvasından elendi

18.08.2022 23:40
Iga Swiatek, Cincinnati Masters turnuvasından elendi

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, katıldığı Cincinnati Masters turnuvasına son 16 turunda veda etti.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, katıldığı Cincinnati Masters turnuvasına son 16 turunda veda etti.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasında mücadele eden 21 yaşındaki tenisçi, tek kadınlar son 16 turunda, dünya sıralamasının 24. basamağında yer alan ABD'li Madison Keys ile karşılaştı.

Keys, 1 saat 25 dakika süren karşılaşmanın ardından 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kariyerinde Swiatek'i ilk kez mağlup eden Keys, çeyrek finalde Kazak Elena Rybakina ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Çin'deki Yabancı Büyükelçiler, Tek-Çin İlkesine Tam Destek Verdi Çin'deki Yabancı Büyükelçiler, Tek-Çin İlkesine Tam Destek Verdi ABD'den 'Meksika'nın 6 eyaletine seyahat etmeyin' uyarısı ABD'den 'Meksika'nın 6 eyaletine seyahat etmeyin' uyarısı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Wta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iga Swiatek, Cincinnati Masters turnuvasından elendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:28 Meteoroloji'den uyarı! Bu iki bölge sağanak yağışa teslim olacak
00:03 Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti!
23:56 Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar
23:56 Fenomen Enes Batur'un son hali sevenlerini üzdü!
23:26 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun
23:20 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş
23:18 Yürek yakan ölüm! 11 yaşındaki çocuk izinsiz bindiği traktörün hakimiyeti kaybederek yaşamını yitirdi
22:55 Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar
22:49 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 03:10:07. #1.13#
SON DAKİKA: Iga Swiatek, Cincinnati Masters turnuvasından elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement