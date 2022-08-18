Kariyerinde Swiatek'i ilk kez mağlup eden Keys, çeyrek finalde Kazak Elena Rybakina ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Iga Swiatek, Cincinnati Masters turnuvasından elendi - Son Dakika

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