TEK Koleji Yüzme Takımı Muğla Şampiyonu - Son Dakika
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TEK Koleji Yüzme Takımı Muğla Şampiyonu

TEK Koleji Yüzme Takımı Muğla Şampiyonu

TEK Koleji, Muğla İl Yüzme Şampiyonası'nda 2 altın kupa ve 10 altın madalya kazanarak birinci oldu.

07.12.2024 12:52
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Okul Sporları Yüzme Muğla İl Şampiyonası'nda TEK Koleji, beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörü Behçet Çimen yönetimindeki kız ve erkek yüzme takımımı büyük bir başarıya imza attı.

TEK Koleji Genç Erkek ve Genç Kızlar Yüzme Takımı takımlar ve bireysel kategorilerde 2 altın kupa, 10 altın madalya, 5 gümüş madalya ve 5 bronz madalya kazanarak Muğla İl Birincisi oldu ve şampiyonluğu elde etti.

Genç Kızlar ve Genç Erkekler grup/bölge müsabakalarında Muğla ilini temsil edecek öğrencilerin bireysel dereceleri:

4X50 Erkek Karışık İl 1.si: Bülent Önüçan, Yusuf Adnan Kanbur, Yusuf Kopuz ve Enes Türkçü.

4X50 Kız Karışık İl 1.si: Mina Beren Başaşcı, Maya Erdoğan, Ceren Yılmaz ve Feryal Sara Kanbur.

Maya Erdoğan 100 metre serbest stil il 1.si, 200 metre serbest stil il 1.si, 100 metre kelebek stili il 2.si, 100 metre sırtüstü stili il 2.si ve 200 metre karışık stil il 2.si

Yusuf Kopuz 100 metre kurbağalama stili il 2.si, 200 metre karışık stil il 2.si ve 50 metre kurbağalama İl 3.sü.

Yusuf Adnan Kanbur 50 Metre sırtüstü il 3.sü, 50 Metre kelebek stili İl 3.sü, Mina Beren Başaşcı 50 Metre kurbağalama stili il 3.sü, Ceren Yılmaz 100 Metre sırtüstü stili il 3.sü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Son Dakika

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