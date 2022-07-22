Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor - Son Dakika
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Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor

22.07.2022 11:08
Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıl önce bisiklet sporuna başlayan tek yumurta ikizleri, Avrupa'da yarışarak finiş çizgisini birlikte geçmeyi hedefliyor.

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıl önce bisiklet sporuna başlayan tek yumurta ikizleri, Avrupa'da yarışarak finiş çizgisini birlikte geçmeyi hedefliyor.

18 yaşındaki Ali Göz ile ikizi Uğur Göz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bünyesinde başladıkları spor yaşamlarında azimleriyle kısa sürede derece elde etmeye başladı.

Özellikle grup yarışlarında tek yumurta ikizi olmalarının avantajını kullanan kardeşler, yerel ve ulusal müsabakalarda yaklaşık 30 madalya kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Antrenörü Uğur Gökdemir, AA muhabirine, ikizlerin 3 yıl önce kendilerine başvurduğunda yaşları büyük olduğu için başta sıcak bakmadıklarını ancak onların azim ve çabasını görünce takıma dahil ettiklerini anlattı.

Bisikletlerini ve malzemelerini temin ettikleri Göz kardeşlerin şu anda Türkiye'de isimlerinden bahsedilen sporcular olmayı başardığını dile getiren Gökdemir, "Camiamızda büyük yerlere geldiler, güzel başarılara imza attılar." dedi.

Gökdemir, sporcuların ikiz olmalarının avantajını kullandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yarış içinde birbirlerini okuyabiliyor, birbirlerinin ne yapacağını tahmin edebiliyorlar. Aynı anda aynı şeyleri düşünüp, aynı atakları yapabiliyorlar. Finişe yaklaştıklarında birbirlerini kollayıp, diğerinin kazanması için grup içinde strateji geliştirebiliyorlar. Böyle avantajlarımız oluyor. Diğer takımlar da bizim bu avantajımızı kıskanıyor. Tek yumurta ikizi oldukları için güçleri birbirine çok yakın. Bu nedenle her zaman aynı anda aynı yerde olabiliyorlar. Yarışta biri geri kalmıyor. Sürekli beraber hareket edip yarışı aynı anda bitirme ihtimalleri çok yüksek. Birçok yarışta olduğu gibi biri birinci olurken, diğeri ikinci veya üçüncü oluyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."

Ali Göz: "İki beden tek kafa olabiliyoruz"

Sporcu kardeşlerden Ali Göz, ikiziyle aynı yarışlarda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Rakiplerimiz sürekli ikizimle yan yana görünce çok şanslı olduğumuzu ve bizi kıskandıklarını söylüyor. İki beden tek kafa olabiliyoruz. Bir şeyi ikimiz aynı anda düşünebiliyoruz. Bir şey yapacağımız zaman birbirimize bakıp anlayabiliyoruz. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda da ikizimle beraber el ele finiş çizgisinden geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Umut Göz ise yarışlarda kardeşinden güç aldığını, rakiplerine karşı ikiziyle çok iyi mücadele verdiklerini kaydetti.

Göz, "Aynı şeyleri hissediyoruz yarışlarda. Bazen gücüm bittiğinde eliyle tutup çekiyor. En son Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'nda Ali'nin gücü bitti, ona yardım ettim. Dördüncü ve beşinci olarak yarışı bitirdik. Rakiplerimiz bizi kıskandığını söylüyor, çünkü beraber antrenmana çıkıyoruz. Onlar bazen antrenmana çıkacak kişi bulamıyor. En önemli hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda kardeşimle final çizgini el ele geçmek."??????? ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor - Son Dakika

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