Tekerlekli Paten Şampiyonası Karaman'da

Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası, Karaman'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Karaman Motosiklet Eğitim Pisti'nde düzenlenecek.
Şampiyonaya federasyonda kayıtlı spor kulüplerinin lisanslı kadın ve erkek sporcuları katılabilecek.
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