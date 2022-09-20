Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

20.09.2022 17:13

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde yer alan Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde yer alan Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü ile 2 Ekim'de karşılaşacak Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol, haftanın üç günü taktik ve teknik ağırlıklı çalışıyor.

Kulüp Başkanı Nasreddin Kaya, yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz hafta itibarıyla başladıklarını söyledi.

Yeni sezonda ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini aktaran Kaya, hedeflerine ulaşabilmek için haftanın üç günü yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Takım antrenörü Abdullah Bayram da 2022-2023 sezonunun 2 Ekim'de başlayacağını hatırlatarak, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Kondisyon anlamında yine iyiyiz. Tüm hızıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Takım kaptan Ercan Yiğiz ise 14 yıldır basketbol oynadığını ve yeni sezon hazırlıklarının yoğun bir tempoda geçtiğini vurgulayarak, "Lige iyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz ligi en üst sırada bitirerek Süper Lig'e yükselmek." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Nuri Rökön ise 2008'den bu yana basketbol oynadığını belirterek, yeni sezona iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin Süper Lig olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

basketbol, Batman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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