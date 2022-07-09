Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Hatay'ın hedefi Süper Lig - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Hatay'ın hedefi Süper Lig

09.07.2022 11:08

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Hatay Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig hedefi için çalışıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Hatay Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig hedefi için çalışıyor.

Hatay'da 10 yıl önce kurulan takım, üç sezon mücadele ettiği 2. Lig'i 42 puanla şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Mücadele edeceği yeni lig için transfer çalışmalarına başlayan kulüp, Süper Lig'e yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü ve kaptanı Songül Çelik, AA muhabirine, 2012'de kurulan takımın disiplinli bir şekilde çok çalışarak 2. Lig şampiyonluğunu elde ettiğini söyledi.

Ligde 22 maçın 21'ini kazandı

Mücadele ettikleri 2. Lig'de 22 maçın 21'ini kazandıklarını hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Oldukça güzel bir sezon geçirdik, kenetlenmiş ve inanmıştık. Bir maçımızı kaybettik, onu da nazar boncuğumuz olarak nitelendirdik. İstikrarımızı bozmadan 1. Lig'de de başarılı bir şekilde mücadelemize devam edip, Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdiden Süper Lig hedefi için kenetlendik. Şampiyonluk benim için oldukça anlamlı oldu. Hayatımın en değerli anlarından biri oldu."

Çelik, Süper Lig hedefleri için takıma birkaç takviye yaparak yeni sezonda da en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirtti.

"1. Lig kupasını havaya kaldırmayı hedefliyoruz"

Kulüp idari menajeri Serkan Çelik de 1. Lig'e yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Büyük bir emek ve çabayla başarıyı yakaladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Sezonu böyle bir kupayla taçlandırmak bizim için çok büyük bir onurdu. Lige, Süper Lig'e yükselmek için başlayacağız. Ona göre takviyemizi ve çalışmalarımızı yapacağız. Ağustos ayı gibi programlarımız başlayacak. Süper Lig'e çıkarak 1. Lig kupasını havaya kaldırmayı hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

basketbol, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Hatay'ın hedefi Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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