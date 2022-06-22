Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

22.06.2022 00:39
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi'ne tekrar çıktığını belirterek, "Milletimiz bütün kupalara layık. İnşallah aynı başarıları Avrupa A Ligi'nde de gösteririz." dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi'ne tekrar çıktığını belirterek, "Milletimiz bütün kupalara layık. İnşallah aynı başarıları Avrupa A Ligi'nde de gösteririz." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenen milliler, şampiyon oldu.

Şampiyonanın "rüya takım"ında milli basketbolcular İsmail Ar ve Ahmet Efe Türk yer aldı.

Ay-yıldızlılar, gelecek yıl Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapılacak Avrupa A Ligi Şampiyonası'na katılacak.

Şampiyonanın ardından açıklamalarda bulunan TBESF Başkanı Muaz Ergezen, milli takımı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hak ettiğimiz yere tekrar çıktık. Turnuva boyunca Türkiye'mizi büyük bir özveri ile temsil eden herkesi tebrik ediyorum. Milletimiz bütün kupalara layık. İnşallah aynı başarıları Avrupa A Ligi'nde de gösteririz. Dünyanın en iyi liglerinden birine sahibiz. Rekabeti seven ve Türk bayrağını göğsünde taşımak için her daim yüzde 100'ünü veren kardeşlerime ve bizi Saraybosna'da hiç yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür ederim."

Milli takımın antrenörü Remzi Sedat İncesu ise bu şampiyonlukla yetinmeyeceklerinin altını çizerek, "Takıma ve teknik heyete inancımız tam. Önümüze ne çıkarsa çıksın, hangi şampiyonada yer alırsak alalım, Türk'ün tek amacı en iyi olmaktır. Bu felsefe ile kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Federasyon başkanımız Sayın Muaz Ergezen'e verdiği desteklerden dolayı takım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaptandan jest

Takım kaptanı İsmail Ar, şampiyonluk kupası kendisine verildiği sırada takımın en genç iki oyuncusu Rıdvan Aksoy ve Mücahit Günaydın'ı yanına alarak kupayı onlara kaldırttı.

Tecrübeli basketbolcu İsmail Ar, "Genç kardeşlerime güzel bir prova olmasını diliyorum. Onların Tayland'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda kaldıracakları kupanın provası olsun istedim. Biz çok kupa kazandık. İnşallah onlar bizden daha çok kupa kazanır. Bizim yapamadığımız şeyleri yapmalarını istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Efetürk de çok büyük tecrübe kazandıklarını dile getirerek, "Gerekeni yaptık, olmayı hak ettiğimiz yere tekrar çıktık. İnşallah A Ligi'nde final oynarız ve paralimpik oyunlarına gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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