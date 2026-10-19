Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı 41-39\'la Avrupa şampiyonu oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı 41-39'la Avrupa şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsviçre'nin Nottwil kentindeki Avrupa Şampiyonası B Division'da Kadın Milli Takımı, finalde Avrupa Karması'nı 41-39 yenip namağlup şampiyonluğa ulaştı. Denizlili Mine Ercan'ın da formasını giydiği takımın başarısı Denizli'de sevinçle karşılandı.
Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da yer aldığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Divisionda tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı.
İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Divisionda mücadele eden Kadın Milli Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında Avrupa Karması ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 41-39 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Denizlili sporcu Mine Ercan'ın da formasını giydiği milli takımın elde ettiği başarı, Denizli'de sevinçle karşılandı.
Kaynak: İHA
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