Üçüncü periyot da kıran kıran geçti. Her iki takımın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı çeyreği Gazişehir Gaziantep, 44-43 önde kapadı. Son çeyrek 61-61 berabere bitince maç uzatmalara gitti. 5 dakikalık uzatma sonucu Fenerbahçe, mücadeleyi 73-72 kazanarak Süper Lig şampiyonu oldu.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.