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Tekerlekli sandalye basketbolcusu Meryem Tan'dan engellilere "spor yapın" çağrısı - Son Dakika

Tekerlekli sandalye basketbolcusu Meryem Tan'dan engellilere "spor yapın" çağrısı

06.01.2022 11:59

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'nda 7 kez forma giyen Pamukkale Belediyesporlu oyuncu Meryem Tan, engelleri aşıp hayata katılmasında basketbolun büyük önem taşıdığını belirterek, engelli kadınlara spor yapmalarını tavsiye etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'nda 7 kez forma giyen Pamukkale Belediyesporlu oyuncu Meryem Tan, engelleri aşıp hayata katılmasında basketbolun büyük önem taşıdığını belirterek, engelli kadınlara spor yapmalarını tavsiye etti.

Pamukkale ilçesinde yaşayan ve iki bacağını da kullanamayan 24 yaşındaki Meryem Tan, 7 yıl önce, beden eğitimi öğretmeni sayesinde tanıştığı basketbolda çevresinin ön yargılarını kırıp başarılara imza atmanın gururunu yaşıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Pamukkale Belediyespor takımında forma giyen Tan, 7 kez de milli takımda yer alma başarısını gösterdi. Meryem Tan, halen halen Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde eğitimine devam ediyor.

"Sen yapamazsın diyenleri kulak ardı ettim"

Meryem Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başladığında olumsuz eleştiriler aldığını ifade etti.

Kendisinde de başarılı olamayacağına dair ön yargı olduğunu dile getiren Tan, "Basketbolun benim hayatım olacağını ve hayatımı değiştirebileceğini hiçbir şekilde düşünmemiştim. Sonra buradan hayatıma güzel şeyler katabileceğimi düşünerek devam ettim." diye konuştu.

Milli takımda yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiği maçları unutamadığını aktaran Tan, şöyle devam etti:

"Basketbol ailemin ve çevremdekilerin bana bakış açısını değiştirdi. Basketbol olmasaydı herhalde hayatım bu kadar anlamlı olmazdı. 6 kere yurt dışına çıktım. 'Meryem sen yapamazsın' diyenleri hep kulak ardı ettim. Basketbol konusunda hep şanslı oldum. Milli formayı giymek çok gurur verici bir duygu. İnsan kendini o kadar çok iyi hissediyor ki, İstiklal Marşı okunurken göğsümüz kabarıyor."

Gece gündüz çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Tan, "Kadınların da bu takımda var olduğunu insanlara göstermek istiyorum. Engellilerin de bir şeyler başarabildiğini görmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli kadınlara da sporu tavsiye eden Tan, "Kadın ve başarılı sporcu bulmak çok zor. O yüzden buradan engelli olanlar bu spora başlasınlar. Kendilerine güvensinler, çok iyi yerlere geleceklerinden eminim." diye konuştu.

Tekerlekli sandalye basketbolcusu Meryem Tan'dan engellilere spor yapın çağrısı
Tekerlekli sandalye basketbolcusu Meryem Tan'dan engellilere spor yapın çağrısı
Tekerlekli sandalye basketbolcusu Meryem Tan'dan engellilere spor yapın çağrısı

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Tekerlekli Sandalye, basketbol, Pamukkale, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekerlekli sandalye basketbolcusu Meryem Tan'dan engellilere 'spor yapın' çağrısı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tekerlekli sandalye basketbolcusu Meryem Tan'dan engellilere "spor yapın" çağrısı - Son Dakika
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