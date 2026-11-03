Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı namağlup Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı namağlup Avrupa şampiyonu oldu

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Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı namağlup Avrupa şampiyonu oldu
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Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İsviçre'nin Nottwil kentinde 12-18 Ekim'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu turnuvasını namağlup şampiyon tamamladı. Kadrodaki Mersin Üniversitesi öğrencisi Havva Selvihan Gür, performansıyla All-Star takımına seçildi.

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Havva Selvihan Gür'ün de yer aldığı Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu turnuvasını namağlup şampiyon tamamladı. Gür, turnuvadaki başarılı performansıyla All- Star takımına seçildi.

İsviçre'nin Nottwil kentinde 12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu turnuvasında mücadele eden Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon kadroda yer alan Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Havva Selvihan Gür, elde edilen başarıda önemli rol oynadı.

Turnuvanın All-Star takımına seçildi

Uzun yıllardır hem milli takımda hem de Galatasaray Fuzül Spor Kulübünde tekerlekli sandalye basketbolu oynayan Gür, turnuva boyunca gösterdiği mücadele ve başarılı performansıyla dikkat çekti. Milli sporcu, şampiyonluğun yanı sıra turnuvanın All-Star takımına seçilerek bireysel başarıya da imza attı.

"Bu başarı sadece bizim değil"

Avrupa şampiyonluğu ve All-Star başarısının ardından duygularını paylaşan Gür, "Bu başarı sadece bizim değil, bize inanan herkesin desteğiyle elde edildi. Sizsiz biz eksik kalırdık" dedi.

Kaynak: İHA
Mersin ÜniversitesiAvrupa ŞampiyonasıİsviçreEğitimStarSporSon Dakika

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