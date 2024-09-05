Tekirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi

Tekirdağ\'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi

Tekirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, 9 ülkeden 29 kulüp ve 185 sporcunun katılımıyla sona erdi. Rumeli İskelesi'nde gerçekleştirilen kapanış töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

05.09.2024 20:11  Güncelleme: 20:39
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Tekirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, 9 ülkeden 29 kulüp ve 185 sporcunun katılımıyla sona erdi. Rumeli İskelesi'nde gerçekleştirilen kapanış töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışmalar Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğiyle organize edildi. Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut, törende yaptığı konuşmada, yarışların Tekirdağ'da yapılmasının yelken sporuna olan ilgiyi artırdığını belirterek, 5 gün süren yarışların unutulmaz anılarla dolu olduğunu ifade etti.

Genel kategoride Boran Öden birinci olurken, Hayrettin Eren Çakır ikinci, Georgi Karagiozov ise üçüncü sırada yer aldı. Genel kız kategorisinde Melis Bolat birinciliği elde ederken, Karolina Cenova ikinci ve Dilara Koldaş üçüncü oldu.

2013 ve sonrası küçükler kategorisinde Ahmet Arel Barut birinci, Ali Rıfat Başara ikinci, Kemal Deniz Güzel üçüncü oldu. Küçük kızlar kategorisinde ise İnci Gülsoy birinci, Beliz Özdayı ikinci, Maya Karabat üçüncülüğü kazandı.

2015 ve sonrası küçükler kategorisinde Çınar Uslukul birinci, Rüzgar Uras Şahin ikinci, Melisa Çopur üçüncü olurken, küçük kızlar kategorisinde Melisa Çopur birinci, Derin Güzel ikinci, Çakıl Aygün ise üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödüller, Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Güleryüz ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin tarafından takdim edildi. Ayrıca dereceye giremeyen sporculara çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

2025 yılında düzenlenecek 9. International Süleymanpaşa Cup'a kadar, Yelken Yarışları flaması tören eşliğinde arya edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi - Son Dakika

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