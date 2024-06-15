Tekirdağ'da düzenlenen Kiraz Festivali'nde yelken yarışı yapıldı

Spor

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında yelken yarışı yapıldı.

Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi adına düzenlenen Rakoczi Kupası Yelken Yarışları'nda 40 sporcu katıldı.

Rumeli İskelesi önünden Marmara Denizi'ne açılan yelkenciler, kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada Hayrettin Eren Çakır birinci, Tuna Kaya ikinci, Ahmet Arel Barut üçüncü oldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin çok anlamlı etkinliklerle devam ettiğini söyledi.

Yelken yarışlarında sporcuların dereceye girmek için mücadele ettiğini anlatan Nallar, "Festivalin üçüncü gününde yelken yarışmamız vardı. Yarışma Macar Kralı Ferenc Rakoczi adına düzenlendi. Yarışmaya katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum. Bugün Macar misafirlerimiz de vardı. Festivalimiz sanatçılarımızın konserleriyle devam edecek." ifadelerini kullandı.