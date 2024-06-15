Tekirdağ'da düzenlenen Kiraz Festivali'nde yelken yarışı yapıldı - Son Dakika
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Spor

Tekirdağ'da düzenlenen Kiraz Festivali'nde yelken yarışı yapıldı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi adına Rakoczi Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarışmaya 40 sporcu katıldı ve yelkenciler kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı Hayrettin Eren Çakır birinci, Tuna Kaya ikinci ve Ahmet Arel Barut üçüncü olarak tamamladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ödül töreninde yaptığı konuşmada festivalin anlamlı etkinliklerle devam ettiğini belirtti ve festivalin üçüncü gününde gerçekleşen yelken yarışının Macar Kralı Ferenc Rakoczi adına düzenlendiğini söyledi.

15.06.2024 13:55
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında yelken yarışı yapıldı.

Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi adına düzenlenen Rakoczi Kupası Yelken Yarışları'nda 40 sporcu katıldı.

Rumeli İskelesi önünden Marmara Denizi'ne açılan yelkenciler, kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada Hayrettin Eren Çakır birinci, Tuna Kaya ikinci, Ahmet Arel Barut üçüncü oldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin çok anlamlı etkinliklerle devam ettiğini söyledi.

Yelken yarışlarında sporcuların dereceye girmek için mücadele ettiğini anlatan Nallar, "Festivalin üçüncü gününde yelken yarışmamız vardı. Yarışma Macar Kralı Ferenc Rakoczi adına düzenlendi. Yarışmaya katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum. Bugün Macar misafirlerimiz de vardı. Festivalimiz sanatçılarımızın konserleriyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da düzenlenen Kiraz Festivali'nde yelken yarışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da düzenlenen Kiraz Festivali'nde yelken yarışı yapıldı - Son Dakika
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