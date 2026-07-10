Tekirdağ\'da Yelken Yarışları Tamamlandı

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Milli Birlik ve Demokrasi Kupası Yelken Yarışları" tamamlandı.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 39 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, 3 farklı sınıfta yapıldı.
Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Optimist genel kategori: Ahmet Arel Barut
Optimist junior kategori: Mert Roni Çelik
Optimist kızlar kategorisi: Duru Ateş
ILCA 4 genel kategori: Eren Çakır
420 kategori: Emre Gül
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