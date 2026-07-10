Tekirdağ'da Yelken Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yelken Yarışları Tamamlandı

Tekirdağ\'da Yelken Yarışları Tamamlandı
10.07.2026 18:09
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15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi, madalyalar sahiplerini buldu.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Milli Birlik ve Demokrasi Kupası Yelken Yarışları" tamamlandı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 39 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, 3 farklı sınıfta yapıldı.

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist genel kategori: Ahmet Arel Barut

Optimist junior kategori: Mert Roni Çelik

Optimist kızlar kategorisi: Duru Ateş

ILCA 4 genel kategori: Eren Çakır

420 kategori: Emre Gül

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da Yelken Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

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