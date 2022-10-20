Tekirdağ spor haberi... Tekirdağ'da "Masa tenisi aday hakemlik kursu " için geri sayım başladı - Son Dakika
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Tekirdağ spor haberi... Tekirdağ'da "Masa tenisi aday hakemlik kursu " için geri sayım başladı

20.10.2022 11:55
Tekirdağ spor haberi... Tekirdağ'da "Masa tenisi aday hakemlik kursu " için geri sayım başladı

Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da 'Masa tenisi aday hakemlik kursu' için gerekli şartlar açıklandı.

Tekirdağ'da 'Masa tenisi aday hakemlik kursu' için gerekli şartlar açıklandı.

Tekirdağ'da, 'Masa Tenisi Aday Hakem Kursu' 01-04 Kasım 2022 tarihleri arasında federasyon tarafından görevlendirilen kurs öğretmeni, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Uluslararası Hakem Hüseyin Öztürk tarafından Süleymanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde 1 Kasım Salı günü saat 17.30'da başlayarak. 4 Kasım Cuma günü sona erecek. Hakem kursuna katılabilmek için şartlar şu şekilde sıralandı:

"Aday hakem kursuna katılacak olan adayların Yönetim Kurulunca belirlenen kurs katılım ücretinin 400.00 (Dört yüz TL.) federasyonun belirtilen hesaplara yatırılması ve banka dekontunun kurs öğretmenine teslim edilmesi gerekmektedir. T.C Vatandaşı olmak. (Nüfus cüzdanı Fotokopisi,), en az lise mezunu olmak. (Diploma Fotokopisi) (Milli Sporcularda bu şart aranmaz), hakem Kurs başlangıç günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 51 yaşından gün almamış olmak. hakemlik yapmaya engel bir durumu olmadığına dair (Sağlık Raporu) sağlık ocağından, federasyon Disiplin Talimatı ve/veya 13.07.2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmenliğine göre son 5 yıl içerisinde 1 defada 6 aydan fazla Disiplin cezası almamış olmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve E-Devlet üzerinden yazı almak, 1 yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı), kulüplerin yönetim kurullarında faal yönetici veya antrenör olmamak 8-Vesikalık Fotoğraf (1 adet)." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Tekirdağ spor haberi... Tekirdağ'da 'Masa tenisi aday hakemlik kursu ' için geri sayım başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ spor haberi... Tekirdağ'da "Masa tenisi aday hakemlik kursu " için geri sayım başladı - Son Dakika
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