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Tekirdağ Süleymanpaşa, 5 yeni oyuncuyla güçlendi - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa, 5 yeni oyuncuyla güçlendi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi takımlarından Tekirdağ Süleymanpaşa, Michaella Magba, Dijle Karahan, Begüm Ercan, Betül Atmaca ve İrem Köseler'i transfer etti. Kulüp Başkanı Mülahim Kuru, ikinci yarıda daha iyi mücadele için transferlere devam ettiklerini belirtti ve yeni antrenörleriyle ikinci yarıda daha güçlü bir takım olacaklarına inandıklarını söyledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa, 5 yeni oyuncuyla güçlendi
21.12.2023 - 16:04,
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa; Michaella Magba, Dijle Karahan, Begüm Ercan, Betül Atmaca ve İrem Köseler'i renklerine bağladı.

Kulüp Başkanı Mülahim Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda daha iyi mücadele için transferlere devam ettiklerini söyledi.

Ligin ilk yarısında beklemedikleri mağlubiyetlerin takımı kötü etkilediğini belirten Kuru, "Alabileceğimizi düşündüğümüz müsabakaları kaybetmemiz, ardından güçlü rakiplerimizin fikstür dezavantajı ile üst üste gelmesi kızlarımızın moralini bozdu. Takımın modunun düşmesi bize olumsuz yansıdı. İkinci yarı için yeni antrenörümüzle anlaştık. Yeni oyuncular da takımımıza katılıyor. İkinci yarı daha güçlü bir takım olacağımıza inanıyorum." dedi.

Kuru, Tekirdağ'ı Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Aldığımız 5 oyuncu ile kadromuzu güçlendirdik. 3 oyuncu geçen sezon farklı kulüplerde oynuyordu. 2 oyuncu daha önceden bizde oynayan ama bu yıl için bir kulüple anlaşmayan oyunculardı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İkinci yarı daha genç sporcu politikası ile devam edeceğiz. Alacağımız puanlarla üst sıralarda olmaya gayret edeceğiz. Altyapımızdan da genç sporcuları kadromuza katarak genç Tekirdağlı kardeşlerimizin de şehrimizin formasını giyme gururunu yaşamasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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