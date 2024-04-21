Hentbol Kadınlar Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Tekirdağ Süleymanpaşa, Anadolu Üniversitesi'ni 31- 29 mağlup etti.
Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 13-12 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Tekirdağ Süleymanpaşa, maçtan 31- 29 galip ayrıldı.
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği İstanbul temsilcisi Sarıyer ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Kemer'de bu yıl ikincisi düzenlenen Sky To Sea (Gökyüzünden Denize) Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı. Yarışa Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 85 sporcu katıldı. Sporcular, zorlu parkurda mücadele ederek Kemer sahilindeki bitiş çizgisine ulaştı. Yarış sonrası ödül töreni düzenlendi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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