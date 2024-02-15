Tekirdağ Süleymanpaşa, İzmir Büyükşehir Belediyespor maçında galibiyet arıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile 19 Şubat Pazartesi günü sahasında karşılaşacak Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı kazanarak galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
Ligde 2 galibiyeti bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa, 16 Eylül 2023'te deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 36-24 yendikten sonra galibiyete hasret kaldı.
Söz konusu maçın ardından ligde üst üste 11 karşılaşmadan mağlup ayrılan Tekirdağ temsilcisi, uzun süredir yaşadığı şanssızlığı kırmak için İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadelesine çıkacak.
Takımın koordinatörü Fuat İrkin, AA muhabirine, İzmir maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.
İzmir maçını kazanarak yükselişe geçmeyi düşündüklerini ifade eden İrkin, "İzmir köklü bir camia, o takıma karşı alacağımız galibiyet bizi çok mutlu edecektir. Tüm hentbol severleri, bütün Tekirdağlıları maça desteğe bekliyoruz. Güzel bir galibiyetle yükselişe geçmeyi düşünüyoruz. Yeni transferlerimizin takım uyumunda sorun yaşıyoruz. Antrenörümüzün değişmesi, yeni oyuncuların adaptasyonu ve fikstür dezavantajı maçlara olumsuz yansıdı. Güzel galibiyetler alarak devam etmek istiyoruz. " dedi.
Takımın başantrenörü Nedzad Masic de kendi evlerinde kazanarak haftayı puanla kapatmak istediklerini aktardı.
İki haftalık arada maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Masic, "Bu maç bizim için önemli olduğu için maçı kazanmak istiyoruz. Takım bu maçtan puan almayı çok istiyor. Bizim için 2 puan çok önemli. İzmir iyi takım ama biz maçtan puan almadan gitmiyoruz." diye konuştu.
Takım kaptanı Ceren Subaşı ise maça sıkı şekilde hazırlandıklarını dile getirerek, "Bütün takım İzmir maçının öneminin farkında. Maçı kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Maçı kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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