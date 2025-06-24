Tekirdağ Yelken Kulübü, 18 Milli Sporcu Yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tekirdağ Yelken Kulübü, 18 Milli Sporcu Yetiştirdi

Tekirdağ Yelken Kulübü, 18 Milli Sporcu Yetiştirdi
24.06.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, uluslararası başarılar elde edip, yeni hedefler için çalışıyor.

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, kurulduğu 1986 yılından bu yana milli takıma 18 sporcu kazandırarak Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılara imza atan yelkenciler yetiştirdi.

Kulüp, son yıllarda sporcularının elde ettiği derecelerle adından söz ettirirken, Türk yelkenciliğini uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Başkanı Osman Serez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak başarılı bir spor geçmişine sahip olduklarını ve yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türk yelkenciliğini uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade eden Serez, "Tekirdağ'a katma değer sağlıyoruz. Yurt dışından gelen birçok spor kulüpleriyle, Tekirdağ'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Milli takıma senelerdir, çok ciddi sayıda yelken sporcusu kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da amacımız 2028 yılında Amerika'da yapılacak olan olimpiyat yarışlarında ilk defa Tekirdağ Yelken Kulübü olarak bir sporcu yetiştirmek. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Serez, kulübün önemli bir geçmişe sahip olduğunu aktararak, bundan sonra başarılarının üstüne yenilerini ekleyerek çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Bugüne kadar 18 milli sporcu çıkardık"

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel ise kulübün sporcu yetiştirmede önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Yelken kulübünün çok sayıda Balkan ve Türkiye şampiyonluğu olan sporcuları olduğunu aktaran Uzel, "Bugüne kadar 18 milli sporcu çıkardık. Çıkardığımız milli sporcuların içerisinde Balkan şampiyonları, Türkiye şampiyonlukları, Avrupa üçüncülüğü, dünya üçüncülüğü dereceleri var. Kulübümüz 2019 ve 2021 yılında Türkiye takım şampiyonu oldu." diye konuştu.

Uzel, yelken kulübünün 2019 yılında optimist sınıfında kazandığı Avrupa beşinciliği Türkiye'ye o zamana kadar gelmiş olan en iyi derece olarak ön plana çıktığını dile getirdi.

"Ülkemize büyük hizmetler veriyoruz"

Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz'ın Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Uzel, "Kulübümüz hem milli sporcular çıkartarak hem çıkardığı milli sporcularla Avrupa ve dünya başarılarını ülkemize kazandırarak ülkemize büyük hizmetler vermekte. Dolayısıyla baktığınız zaman Tekirdağ Yelken Spor Kulübü'nün Türkiye ölçeğinde büyük kulüpler arasında yeri olan bir kulüp olarak öne çıktığını rahatlıkla söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak önemli yelken organizasyonlarına da ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Uzel, şunları kaydetti:

"Bu sene 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışlarımız olacak. Her yıl 8-10 ülkeden 300 civarında sporcu yarışlara katılıyor. Bununla şehrimize bir katma değer sağlıyoruz. Sportif anlamda değerli bir turizm yaratmaya çalışıyoruz. Sporcularımızın da iyi sporcularla birlikte antrenman yapabilmesini teşvik etmiş oluyoruz. Tekirdağ Yelken Kulübü dediğimiz zaman şehrimize ve ülkemize önemli katma değeri olan bir kulüp olarak karşımıza çıkıyor."

Milli sporcu Tuna Kaya da kulüpte 6 yıldır yelken yaptığını ifade etti. Kulübünü her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını aktaran Kaya, milli sporcu olarak ülkesine güzel dereceler kazandırmak için mücadele ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milli Takım, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ Yelken Kulübü, 18 Milli Sporcu Yetiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

17:31
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran “soru kitapçığı“ iddiasına bakanlıktan açıklama
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran "soru kitapçığı" iddiasına bakanlıktan açıklama
17:13
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen CHP’li belediye başkanı için ihraç talebi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
00:12
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda gruptan çıktı
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gruptan çıktı
00:07
Atletico Madrid’e galibiyet yetmedi Gruptan çıkamadılar
Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi! Gruptan çıkamadılar
23:50
Bomba iddia Netanyahu’nın savaşı bitirme talebine İran’ın yanıtı ’Henüz zamanı değil’ oldu
Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu
23:44
ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı
ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı
23:38
Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan Çakır sözleri: Resmi teklif gelmedi
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sözleri: Resmi teklif gelmedi
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 19:04:21. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Yelken Kulübü, 18 Milli Sporcu Yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.