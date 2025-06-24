Tekirdağ Yelken Kulübü, 18 Milli Sporcu Yetiştirdi

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, kurulduğu 1986 yılından bu yana milli takıma 18 sporcu kazandırarak Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılara imza atan yelkenciler yetiştirdi.

Kulüp, son yıllarda sporcularının elde ettiği derecelerle adından söz ettirirken, Türk yelkenciliğini uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Başkanı Osman Serez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak başarılı bir spor geçmişine sahip olduklarını ve yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türk yelkenciliğini uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade eden Serez, "Tekirdağ'a katma değer sağlıyoruz. Yurt dışından gelen birçok spor kulüpleriyle, Tekirdağ'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Milli takıma senelerdir, çok ciddi sayıda yelken sporcusu kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da amacımız 2028 yılında Amerika'da yapılacak olan olimpiyat yarışlarında ilk defa Tekirdağ Yelken Kulübü olarak bir sporcu yetiştirmek. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Serez, kulübün önemli bir geçmişe sahip olduğunu aktararak, bundan sonra başarılarının üstüne yenilerini ekleyerek çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Bugüne kadar 18 milli sporcu çıkardık"

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel ise kulübün sporcu yetiştirmede önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Yelken kulübünün çok sayıda Balkan ve Türkiye şampiyonluğu olan sporcuları olduğunu aktaran Uzel, "Bugüne kadar 18 milli sporcu çıkardık. Çıkardığımız milli sporcuların içerisinde Balkan şampiyonları, Türkiye şampiyonlukları, Avrupa üçüncülüğü, dünya üçüncülüğü dereceleri var. Kulübümüz 2019 ve 2021 yılında Türkiye takım şampiyonu oldu." diye konuştu.

Uzel, yelken kulübünün 2019 yılında optimist sınıfında kazandığı Avrupa beşinciliği Türkiye'ye o zamana kadar gelmiş olan en iyi derece olarak ön plana çıktığını dile getirdi.

"Ülkemize büyük hizmetler veriyoruz"

Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz'ın Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Uzel, "Kulübümüz hem milli sporcular çıkartarak hem çıkardığı milli sporcularla Avrupa ve dünya başarılarını ülkemize kazandırarak ülkemize büyük hizmetler vermekte. Dolayısıyla baktığınız zaman Tekirdağ Yelken Spor Kulübü'nün Türkiye ölçeğinde büyük kulüpler arasında yeri olan bir kulüp olarak öne çıktığını rahatlıkla söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak önemli yelken organizasyonlarına da ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Uzel, şunları kaydetti:

"Bu sene 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışlarımız olacak. Her yıl 8-10 ülkeden 300 civarında sporcu yarışlara katılıyor. Bununla şehrimize bir katma değer sağlıyoruz. Sportif anlamda değerli bir turizm yaratmaya çalışıyoruz. Sporcularımızın da iyi sporcularla birlikte antrenman yapabilmesini teşvik etmiş oluyoruz. Tekirdağ Yelken Kulübü dediğimiz zaman şehrimize ve ülkemize önemli katma değeri olan bir kulüp olarak karşımıza çıkıyor."

Milli sporcu Tuna Kaya da kulüpte 6 yıldır yelken yaptığını ifade etti. Kulübünü her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını aktaran Kaya, milli sporcu olarak ülkesine güzel dereceler kazandırmak için mücadele ettiğini belirtti.